عبدالعزيز الفغم.. استشهاد الظل الأمين للعاهل السعودي

بعيني صقر و3 نجوم وتاج حملها على كتفه، ظل اللواء عبدالعزيز الفغم لسنوات حارساً شخصياً وأميناً للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطير.. اسم حفظ كل شبر في البلاط الملكي بصماته جيداً بعد أن حل في موقع حارس العاهل السعودي خلفاً لوالده اللواء بداح بن عبدالله بن هايف.



لثلاثة عقود احتفظ الحارس الوالد بموقع المرافق الشخصي لخادم الحرمين الشريفين للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ليأتي الابن ويحمل راية الأب إلى جوار العاهل السعودي الراحل.





قبل 30 عاماً التحق عبدالعزيز الفغم بكلية الملك خالد العسكرية، وتحديداً في عام 1988، ثم تخرج بعدها بعامين (1990)، ليتم تعيينه باللواء الخاص ومنه إلى الحرس الملكي بعد دمجهما.



بمرور السنوات ومع ثقل خبرته، حصل اللواء الشهيد "الفغم" على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.

تدريبات خاصة في أمن الشخصيات تلقاها هذا الرجل ليصبح حارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين، والتي ارتبط فيها بتفاصيل متنوعة لكن يظل أبرزها لقطات رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.





ومع تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة صار الرجل عيناً حارسة عليه أيضاً.

ترقية استثنائية إلى رتبة لواء، لا يحصل عليها أي عسكري بسهولة حول العالم، إلا أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدرها لـ"الفغم" في منتصف عام 2017، تقديراً له.

حظيت شخصيته بالجاذبية والمهارة الاحترافية، وسرعة البديهة وحسن التصرف في أصعب المواقف، وهو ما يفسر حصوله على ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء قبل عامين.





وفي كثير من الأحيان أفردت له القنوات التلفزيونية العالمية تقارير موسعة في ظل الانبهار بشخصيته بين صمته شبه الدائم وحزمه الذي تفصح عنه عينيه.

ورغم هذا الحزم فإنه لم يلغ يوماً إنسانيته، وبدا ذلك واضحاً من مكوثه على الأرض ليربط حذاء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال القمة العربية التي عقدت بالظهران، في مشهد عبر عن حب وتواضع.

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تفاصيل الاستشهاد

الجهات الأمنية السعودية، أعلنت بدورها الأحد، استشهاد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على يد أحد أصدقائه في جدة.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان رسمي، إنه أثناء زيارة اللواء بالحرس الملكي "الفغم" برفقة صديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي في حي الشاطئ بجدة، مساء أمس السبت، دخل عليهما صديق ثالث وأطلق النار عليه.





وكشفت التفاصيل عن أن النقاش تطور بين اللواء الفغم والصديق الثالث "ممدوح بن مشعل آل علي"، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل.

وتبين أن المصابين هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره.

وأسفر هذا الاشتباك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.





كما أصيب تركي بن عبدالعزيز السبتي وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودان بالمنزل، كما جُرح 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.



نعي مؤلم

بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، نعى رحيل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال العساكر: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك وإنا لله وإنا إليه راجعون".





"تويتر" أيضاً امتلأ بآلاف التغريدات عن اللواء الشهيد عبدالعزيز بن بداح الفغم المطيري، والذي سيُصلى عليه بالمسجد الحرام، اليوم الأحد.

وعبر عدد كبير من السعوديين عن حزنهم لفقدان هذا الرجل، وكالوا له أوصاف لم تخرج عن دائرة الأمانة والإخلاص والإنسانية والحزم.