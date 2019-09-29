سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة وبلغ متوسط السعر 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

وقال صرافون "الطلب على الدولار يشهد هدوءا نسبيا وسط وفرة المعروض بفعل نمو إيرادات السياحة وعائدات التصدير".

في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بلغ متوسط سعر العملة الخضراء 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنكي مصر والمصرف المتحد.

وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.

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وتقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25% و14.25% على الترتيب.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع تلاه بنك قناة السويس إذ بلغ الدولار 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في بنوك البركة والمصري الخليجي وعودة وكريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، 16.26 جنيه للشراء مقابل 16.36 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر اليورو للشراء 17.72 جنيه مقابل 17.91 جنيه للبيع والإسترليني للشراء بلغ 19.94 جنيه والبيع 20.16 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.32 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.39 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع.