التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ حوثي على صعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، سقوط صاروخ باليستي في محافظة صعدة أطلقته مليشيا الحوثي من محافظة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، صباح الأحد، صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأكد استمرار المليشيا الحوثية في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية.

ولفت إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.