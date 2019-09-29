قناة اسرائيلية تحتفي بالعلاقة الرياضية الوطيدة مع قطر

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الأحد 29 سبتمبر 2019
تميم
كتب
الخليج 365
احتفت إسرائيل بتطبيعها مع قطر بمشاركة 3 لاعبين إسرائيليين فى بطولة العالم لألعاب القوى التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال هذا العام.
وقالت المعارضة التركية، أن تقرير لقناة مكان الإسرائيلية، من قلب الدوحة لتغطية افتتاح قطر بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في قطر وبمشاركة 3 لاعبين من إسرائيل.
وذكرت المعارضة التركية عبر حسابها:" لن تجد إخواني وضيع يجرؤ علي انتقاد هذا التطبيع القطرى الإسرائيلى".
وكان تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، فضح الممارسات القطرية الدعمه للاحتلال الإسرائيلى والتى تتناقض مع الوجه الآخر الذى يخاطب ويداعب به الشعوب العربية سواء عبر منابره الإعلامية وعلى رأسهم قناة الجزيرة أو تصريحات بعض مسئوليه التى تؤكد انحيازها للفلسطينيين وقضيتهم
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