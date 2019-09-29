تعرف على "ممدوح بن مشعل آل علي" قاتل عبدالعزيز الفغم

الأحد 29 سبتمبر 2019

عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

كتب الخليج 365

قالت شرطة مكة المكرمة ما كان تم تداوله خلال الساعات الماضية من أن قاتل حارس الملك سلمان الشخصي اللواء بالحرس الملكي بدالعزيز بن بداح الفغم، هو صديق له يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.



وذكرت الشرطة أن دافع الجريمة هو خلاف شخصي بين الإثنين تطور بعد نقاش بينهما ليخرج ممدوح بن مشعل آل علي ويعود بسلاح ناري ويطلق النار على اللواء الفغم ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

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وأوضحت أن القاتل رفض الاستسلام للجهات الأمنية وتحصن بداخل موقع في مسرح الجريمة حيث قتل في اشتباكات نارية مع الشرطة.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل بأن القاتل هو ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل ال علي.

ولفت مغردون بتويتر إلى أن آل علي عائلة معروفة ولها جذور تاريخية في زعامة حائل.

كما ادعى آخرون أن القاتل يعمل مع الفغم في الحرس الملكي.