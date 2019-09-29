شكرا لقرائتكم التحالف: ميليشيا الحوثي مستمرة باستخدام المناطق المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن الميليشيات الحوثية استخدمت المناطق المدنية في صنعاء لإطلاق صاروخ باليستي، سقط في صعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن، تركي المالكي، في بيان، بحسب ما أفادت وكالة واس "أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح الأحد 29 سبتمبر 2019م صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".

كما أكد استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية.

إلى ذلك، شدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.