

الموجز

شغل مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز السعوديين، حتى أنهم راحوا يستذكرون تنبؤات منجم لبناني توقع مطلع العام مقتله.

وسارع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لتداول مقاطع فيديو لتنبؤات عالم الفلك اللبناني ميشال حايك للعام 2019 وما قاله عن عبد العزيز الفغم، بعد تداول خبر مقتله فجر الأحد.

وقال حايك في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية: "ستصبح السعودية حديث الناس: طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك... حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس".

صحيفة الرياض من جهتها قالت في تغريدة عاجلة على صفحتها الرسمية: "مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. عالم فلك لبناني توقع في بداية 2019 مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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