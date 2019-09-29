تفاصيل مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان.. قتل على يد صديقه.. ومغردون: الرواية غير منطقية



الموجز

كشف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك السعودي، عبد العزيز الفغم، بعد تداول الكثير من الروايات عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث إنه في مساء يوم أمس السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي.

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.

كما أصيب في الحادثة كل من تركي بن عبدالعزيز السبتي (سعودي الجنسية)، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل.

وتعرض 5 من رجال الأمن للإصابة بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

وتستمر حاليا تحقيقات الجهات المختصة لكشف المزيد من خيوط القضية التي شغلت الرأي العام السعودي.

أثار خبر مقتل الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، عاصفة من المواساة ورسائل التعزية نشرها ناشطون سعوديون على "تويتر".

سارعت حسابات على تويتر لكشف تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم مرافق الملك السعودي، وذلك قبل صدور أي معلومات رسمية، ما فتح الباب أمام مختلف التأويلات.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة قال فيها: "رحمك الله يا بطل... عشر سنوات لم أر فيها منك إلا كل خير وإخلاص... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض... أنا غير مستوعب أنني لن أراك بعد اليوم!".

وقال المغرد محمد بن سلطان آل سعود إن "اللواء عبد العزيز الفغم سيظل اسمه محفورا في سجل الوطن، وسيبقى في أذهان المخلصين ما دامت الحياة باقية".

وأشار حساب بداح بن طلال الفغم، إلى أن "التعازي في المرحوم بأذن الله عبد العزيز الفغم تستقبل في منزل جدي بداح بن عبد الله الفغم في الرياض، وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 9 مساء".

ولفت ذات الحساب الذي يقول صاحبه إنه ابن أخ الفقيد إلى أن عمّه "قتل حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدرا) وذلك مساء يوم أمس السبت".

وتسائل فهد الغويدي:" لو قتله بمركز الشرطة لن تأتي الشرطة بهذه السرعة.

ثلاثة أسئلة تجعل الرواية (الشبه رسمية) في #مقتل_عبدالعزيز_الفغم غير مقنعة :-

كيف عرف القاتل موقع المجني عليه؟!، اذا كان القاتل ينوي القتل فمن الأفضل أن ينتظره خارج المنزل واذا لم يكن ينوي القتل لماذا كان مسلحا؟!

كيف تواجدت الجهات الأمنية خارج المنزل بهذه السرعة؟!

يذكر أن وسم "عبد العزيز الفغم" كان بين الأكثر تداولا في السعودية صباح اليوم، بعد انتشار خبر مقتله.