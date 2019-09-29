عاجل.. الشرطة السعودية تعلن مقتل اللواء عبد العزيز الفغم ‬الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين

أحمد أبوعقيل

‫أعلنت شرطة مكة المكرمة، الأحد، استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم، ‬الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد إطلاق النار عليه من صديقه.

وأوضحت شرطة مكة المكرمة في بيان بأنه "في مساء السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي".

وأضافت: "أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبد العزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وأشار البيان إلى أنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

وأفادت شرطة مكة بأنه "أسفر ذلك عن استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة".

وأكد البيان أن "المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".

وكان الراحل اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.