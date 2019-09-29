الجسر: الحريري يتحمل المسؤولية في ظرف من اصعب الظروف

اشار النائب ​سمير الجسر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يتحمل المسؤولية في ظرف من أصعب الظروف التي مر بها البلد فالوضع الإقليمي المتأزم، بين الحروب الأهلية والصراعات الإقليمية والتدخلات الدولية، يلقي بظلاله على البلاد تاركا تداعياته على ​لبنان​ بكل الأبعاد السياسية والإقتصادية والمالية والأمنية، إضافة الى إنقسامات سياسية، في الداخل، حادة ودقيقة وحساسة لا توفر البلد في أمنه وإقتصاده، أوضاع صعبة عرفنا أشباهها من قبل وإستطعنا بالتفاهم في ما بيننا وبتقديم المصلحة الوطنية على كل ما عداها وبإرادة الرجال المخلصين أن نخرج منها الى وضع مزدهر. ونسأل الله الهداية لنا جميعا والعون لدولة الرئيس ولكل القادة المخلصين والهامهم سواء السبيل لإخراج البلاد من محنتها".



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