النشرة: إعتصام في صيدا احتجاجا على تردي الوضع المعيشي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن مجموعة من ​الشباب​ الصيداوي نفذت اعتصاما عند ​ساحة الشهداء​ في صيدا احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وقد رفع المعتصمون لافتات منددة بالوضع، وذلك وسط اجراءات امنية اتخذها ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​.

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