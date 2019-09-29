علوش: غير موافق على كل ما قاله الرئيس عون في الامم المتحدة ونحن ضد الحوار مع الاسد

اشار عضو المكتب السياسي ل​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ الى انه غير موافق على كل ما قاله ​الرئيس ميشال عون​ في ​الامم المتحدة​ لا سيما في الملف السوري، ومبدئيا الاستقرار في ​سوريا​ هو اساس بالنسبة الى ​لبنان​ بغض النظر عن الموقف من ​النظام السوري​، ولو كان هذا النظام يستطيع تأمين الاستقرار لما كانت قد حصلت الحرب.

واوضح علوش في حديث تلفزيوني، ان العلاقات بين ​الاردن​ وسوريا شبه طبيعية، ولماذا لم يعود ​اللاجئين​ من الاردن الى سوريا؟ ما يعني ان ​الشعب السوري​ هرب من النظام السوري، لانه عندما يهرب الشخص من شيء يهرب من الاسوا.

واكد انه يرفض الحوار كمجرم كالرئيس السوري ​بشار الاسد​، وبالنهاية ​سعد الحريري​ رئيس ​الحكومة​، وبنظام ​الطائف​ رئيس الحكومة ليس الحاكم بأمره وهناك توازنات في الحكومة، واذا اراد الجزء المغرم بالاسد وبالعلاقة مع سوريا التصويت لاي اجراء ما بالعلاقة مع سوريا يستطيع ذلك. واعتبر ان الاكيد ان مصلحة البلد ليست في الحوار مع هذا النظام.