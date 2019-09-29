شدد رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين على "ضرورة انطلاق عجلة مكافحة الفساد فوراً ومن دون تأخير، كي لا تبقى مجرد شعار براق لا يطبق، بينما يعاني لبنان اشد ازماته الاقتصادية والمالية".
وسأل حسين: "لماذا لا تفتح كل الملفات المتعلقة بالجميع ومن دون استثناء؟"، مشيرا الى أنه "ثمة ملفات موجودة لدى المدعي العام المالي، واخرى تحدث عنها السياسيون من وزراء ونواب، وثمة ملفات كشفها الاعلام وتحتاج متابعة، فما الذي ننتظره؟".
ورأى أن "فرض ضرائب جديدة ليس الحل ان لم تقفل مزاريب الفساد، وأن تحميل المواطن تبعات الازمة جريمة وطنية ان لم تسبقه حملة محاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حسين: للبدء جدياً بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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