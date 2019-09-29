تجمع عدد من المتظاهرين في ساحة الشهداء احتجاجا على الوضع المعيشي في لبنان

تجمع عدد من المتظاهرين في ​ساحة الشهداء​ و​رياض الصلح​ رفضاً للأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن خصوصاً بعد أزمة ​الدولار​، ورفع المتظاهرون الأغاني الوطنية والحماسية في ساحة الشهداء. وقد انتشرت ​القوى الأمنية​ في المكان

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