أبناء شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يختتمون زيارتهم إلى فرنسا

اختتم أطفال كورال مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري زيارتهم إلى فرنسا بعد أن أحيوا فيها رسيتالا غنائيا بمشاركة فرقة موسيقية من الجيش الفرنسي بحضور وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والعسكرية اللبنانية والفرنسية.
وقد اختتمت الزيارة بدعوة من الملحق العسكري اللبناني في فرنسا العميد الركن نمر أبي ناصيف إلى حديقة للألعاب أمضوا فيها أجمل الأوقات. وقد شكره الأطفال على محبته الأبوية التي لمسوها من اليوم الأول.
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