أبناء شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يختتمون زيارتهم إلى فرنسا

اختتم أطفال كورال مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري زيارتهم إلى ​فرنسا​ بعد أن أحيوا فيها رسيتالا غنائيا بمشاركة فرقة موسيقية من ​الجيش الفرنسي​ بحضور وزير الإعلام اللبناني ​جمال الجراح​ ممثلاً رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والعسكرية اللبنانية والفرنسية.

وقد اختتمت الزيارة بدعوة من الملحق العسكري اللبناني في فرنسا العميد الركن نمر أبي ناصيف إلى ​حديقة​ للألعاب أمضوا فيها أجمل الأوقات. وقد شكره ​الأطفال​ على محبته الأبوية التي لمسوها من اليوم الأول.