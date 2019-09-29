جيروزاليم بوست: نتانياهو سيعيد تفويضه الى ريفلين بعد عجزه عن تشكيل حكومة

ذكرت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" ال​إسرائيل​ي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ سيقوم "بإعادة تفويضه إلى الرئيس ​رؤوفين ريفلين​ بعد عجزه عن تشكيل ​حكومة​". يذكر أنه تم تكليف نتانياهو الأسبوع الماضي لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة دون أي إشارة واضحة إلى أنه سيكون قادراً على التخلص من هذا الجمود وإنهاء أسابيع من الجمود السياسي.

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