وقالت المتحدثة، جينيفر بيتش، إن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ماريلاند، ليست خطيرة.
وأضافت أن الرجل هاجم 5 أشخاص، 4 منهم كانوا خارج متجر للخمور، بسكين.
وتابعت: "كان مسلحًا بسكين، وأجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم".
وأوضحت في وقت لاحق أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أكثر من ضابط فتح النار عليه، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق.
أخبار ذات صلة
وأشارت إلى أن أحد العاملين في مجال الخدمات الطبية الطارئة تصادف وجوده في مركز التسوق، فساعد الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى.
ولفت موق إن بي سي نيوز إلى تورط المشتبه به في حادث وقع صباح يوم السبت مع شرطة إدارة النقل في ماريلاند.
وقالت الشرطية إن المشتبه فيه "كان يهدد الناس، ويطالبهم بالمال ... ثم طعن البعض".
وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن هوية المشتبه به.
كانت هذه تفاصيل خبر طعن 5 أشخاص في ولاية أميركية.. ومقتل المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.