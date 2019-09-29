طعن 5 أشخاص في ولاية أميركية.. ومقتل المنفذ

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المشتبه به هاجم خمسة أشخاص أبسكين. أرشيف

وقالت المتحدثة، جينيفر بيتش، إن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ماريلاند، ليست خطيرة.

وأضافت أن الرجل هاجم 5 أشخاص، 4 منهم كانوا خارج متجر للخمور، بسكين.

وتابعت: "كان مسلحًا بسكين، وأجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم".

وأوضحت في وقت لاحق أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أكثر من ضابط فتح النار عليه، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق.

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وأشارت إلى أن أحد العاملين في مجال الخدمات الطبية الطارئة تصادف وجوده في مركز التسوق، فساعد الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى.

ولفت موق إن بي سي نيوز إلى تورط المشتبه به في حادث وقع صباح يوم السبت مع شرطة إدارة النقل في ماريلاند.

وقالت الشرطية إن المشتبه فيه "كان يهدد الناس، ويطالبهم بالمال ... ثم طعن البعض".

وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن هوية المشتبه به.