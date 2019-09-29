شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان مشيدا بالمصريين: شعب واعى بمؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف ضاحى خلفان نائب شرطة دبى السابق، المصريين بالشعب الواعى الذى يعى جدا بالمؤامرات التى يدبرها له الأعداء وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "خلفان" فى سلسلة تغريدات له عبر توتير خاص بها الشعب المصرى:"اختراق الشعب المصري بشوية إخونجية وعملاء دول أجنبية لن يحدث شرخا في تلاحم الشعب المصري"، مضيفًا: "الحقيقة التي لا غبار عليها أن الشعب المصري واع لكل المؤامرات التي يدبرها الأعداء".

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وأرجع "خلفان" حملات التحريض التى تواجهها مصر إلى اقترابها من افتتاح المشروعات الكبرى، قائلا :"30 / 6 / 2020 تحتفل مصر بمشروع المدينة الإدارية، وكل ما تحاول العصابات عمله الآن أن لا يحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شعبه بهذا الإنجاز".

وأضاف :"التقارير الدولية التي تتحدث عن نمو الاقتصاد في مصر المحايدة تمتدح ما تحقق حتى الآن، والقيادة بالنتائج، ويفترض أن أى قائد ينظر إلى ما تحقق من إنجازات، حتى ولو اختلفنا معه في الرأي، إذا كان منجزا علينا احترام النتائج التي حققها".