شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: لابد من مواجهة قوية لكشف أكاذيب الإخوان ومقاطعة قنواتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الفترة الحالية تتطلب مواجهة حقيقية وقوية لكشف أكاذيب الإخوان الإرهابية، وخاصة أنه بعد الهزيمة والصدمة التى تلقتها الجماعة الإرهابية والدول الداعمة لها، من عدم نزول المواطنين إلى الشارع المصرى، وكشف فبركة قنواتهم وإعلامهم الإرهابي، يحتاج إلى استمرار الوعى للشعب المصرى، وكشف زيف صفحات الإخوان وقنواتها بشكل مستمر.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريح له، أن الفترة الحالية تتطلب دور كبير من المؤسسات الدينية والمجتمع المدنى، وأعضاء البرلمان ، وأصحاب القرار فى المجتمع المصرى، للتصدى لكل الأفكار المنحرفة ، والأكاذيب التى تروجها قنوات الإخوان، وأن تكون عملية الوعى وكشف الحقائق مستمرة ولا تتوقف.

وتابع أن أبناء الشعب المصرى عليهم أيضا دور كبير في التصدى لأكاذيب الإخوان وصفحاتهم وقنواتهم، وأن المواطن لابد وأن يواجه الأكاذيب بالبحث عن الحقيقة، وعدم الاستماع إلى قنوات الجماعة الإرهابية، وأن يأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، وأن يكون هناك مقاطعة لقنوات الإخوان وما تبثه من أكاذيب وسموم فى المجتمع المصرى.

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