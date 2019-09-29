محافظ أسوان: الالتزام بالألوان شرط توصيل المرافق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

كلف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مسئولي مديرية الإسكان بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لمراجعة كافة العقارات والعمارات السكنية والمباني الواقعة بطول طريق السادات، وحتى مطلع الخزان، لإلزامها بدهان واجهاتها باللون الموحد.

وشدد المحافظ، على عدم توصيل أى مرافق عامة لأي عقار سكني لا يلتزم باللون الموحد، تمهيداً لتعميمه على كافة أرجاء المدينة لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات، وخاصة أنه جرى عمل نموذج استرشادي لألوان الدهانات المطلوبة، أثناء تجديد دهان مبنى ديوان عام المحافظة.