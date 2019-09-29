تموين البحيرة: التظلمات بدون استمارات وقبول طلبات إضافة الزوجة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
شدد المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، على سرعة تسليم البطاقات التموينية المستخرجة للمواطنين، وقبول طلبات إضافة الزوجة غير المستفيدة من خلال الخدمة التموينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع مديري الإدارات التموينية، والذي طالب خلاله بالتيسير على المستبعدين من الدعم "العدالة الاجتماعية" وقبول تظلماتهم بدون استمارات، بجميع مكاتب التموين من خلال تقديم المستندات الورقية الدالة على انطباق شروط العدالة الاجتماعية، واستحقاق الدعم.
وأوضح وكيل تموين البحيرة، أنه في حالة استبعاد مواطن من الدعم لامتلاكه سيارة حديثة، أو لديه أبناء بمدارس خاصة تتخطى مصاريفها الحد الأقصى أو فاتورة تليفون بمبلغ كبير والحقيقة عكس ذلك، عليه إحضار المستندات التى تثبت أحقيته فى الحصول على الدعم، وتقديمها لمكتب التموين التابع له لاستعادة الدعم.
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