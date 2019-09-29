مقتل 36 شخصًا وإصابة آخرين في اصطدام حافلة بشاحنة شرقي الصين

لقى 36 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرون فى حادث طريق بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالةأنباء سبوتنيك.
ووقع الحادث فى حوالى الساعة السابعة من صباح يوم السبت عندما اصطدمت حافلة تقل 69 شخصا بشاحنةتقل ثلاثة أشخاص على طريق شانغهاى - نانجينغ السريع، وفق ما ذكره فريق الانقاذ.
وأظهر تحقيق أولي أن الحادث نتج عن مشكلة في إطارات الحافلة، فيما يجري مزيد من التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
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