مقتل 36 شخصًا وإصابة آخرين في اصطدام حافلة بشاحنة شرقي الصين

لقى 36 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرون فى حادث طريق بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. أنباء سبوتنيك. ووقع الحادث فى حوالى الساعة السابعة من صباح يوم السبت عندما اصطدمت حافلة تقل 69 شخصا بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص على طريق شانغهاى - نانجينغ السريع، وفق ما ذكره فريق الانقاذ. تقل ثلاثة أشخاص على طريق شانغهاى - نانجينغ السريع، وفق ما ذكره فريق الانقاذ. وأظهر تحقيق أولي أن الحادث نتج عن مشكلة في إطارات الحافلة، فيما يجري مزيد من التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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