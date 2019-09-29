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36 قتيلًا بحادث سير مروع في الصين

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 لقي ما لا يقلّ عن 36 شخصًا مصرعهم وأصيب 36 آخرون بجروح في شرق الصين إثر اصطدام حافلة بشاحنة،

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.

 قالت وكالة شينخوا إنّ الحافلة كانت تقلّ

69 شخصًا عندما اصطدمت بالشّاحنة على طريق سريع في إقليم جيانجسو بشرق البلاد السبت.

وتتكرر حوادث السير في الصين حيث كثيرًا ما لا يتم احترام قوانين المرور.

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