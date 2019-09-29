السعودية تؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر وفقاً لما نقلته وكالة (واس)، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

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