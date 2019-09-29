كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقوع اشتباكات بين المتظاهرون و شرطة هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وطوقت جزء من شارع في منطقة التسوق في خليج كوزواي بهونج كونج بعد أن بدأ حشد كبير في التجمع لحشد مظاهرات مناهضة للصين قبل الاحتفالات باليوم الوطني.

وردد المتظاهرون شعارات بينما دفعهم رجال الشرطة للخلف. الجو متوتر حيث حذرت الشرطة الحشد من أنهم يشاركون في تجمع غير قانوني. أطلق الضباط قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى بعض المتظاهرين زجاجات وأشياء أخرى في اتجاههم.

قامت الشرطة في وقت سابق بتفتيش بعض المحتجين واعتقلت العديد من الأشخاص. تضخم الحشد إلى أكثر من 1000 شخص، مع تفرق الكثير منهم إلى الشوارع المجاورة.

يعد تجمّع يوم الأحد، وهو استمرار للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر من أجل ديمقراطية أكبر، جزء من المسيرات العالمية "المناهضة للاستبداد" التي تم التخطيط لها في أكثر من 60 مدينة حول العالم للتنديد بـ "الطغيان الصيني".