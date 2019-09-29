مصرع شخص سقط من علو قرب يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه، منتصف الليلة الماضية، إثر سقوطه عن بناية مرتفعة في شارع "بلفور" في بات يام، جنوب مدينة يافا.

وأفادت مصادر طبية أن الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان حاولت إنقاذ حياة المصاب إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وتم إقرار وفاته.

إلى ذلك، وصلت قوات من الشرطة إلى المنطقة وأغلقت مقطعا من الشارع وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، ولم تكشف أية تفاصيل أخرى.