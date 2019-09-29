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مركز سلمان يبحث مع الصليب الأحمر الملف الاغاثي في اليمن

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بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، تعزيز التعاون المشترك في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية الطارئة، وخدمات إعادة التأهيل البدني للمصابين في اليمن ودول العالم الأخرى.

 

 

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وناقش الربيعة خلال اللقاء الذي عقد، في مقر بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الأوضاع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية.

 

 

من جهته، أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية ، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.

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