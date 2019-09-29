65 الف مراجع لفحص السياقة والتعيين وحمل السلاح في اب

أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية، اليوم الاحد، عن استقبال اللجان الطبية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح في عموم العراق أكثر من 65 ألف مراجع خلال شهر أب من عام 2019.
وأوضح ان "تلك اللجان تعمل ضمن قانون دائرة العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986 المعدل".
وأكد الجميلي أن "دوام في اللجان يبدأ من الرابعة عصرا إلى الثامنة مساءا لاستقبال المراجعين وهو وقت الدوام الرسمي لها وتضم اللجان أطباء اختصاص وفاحصي بصر وإداريين وجميع الملاكات المطلوبة لإصدار التقرير الطبي من اجل تسهيل مهمة المراجعين وانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة وذلك خدمة للصالح العام".
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