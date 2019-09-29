الارشيف / اخبار العالم

65 الف مراجع لفحص السياقة والتعيين وحمل السلاح في اب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية، اليوم الاحد، عن استقبال اللجان الطبية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح في عموم العراق أكثر من 65 ألف مراجع خلال شهر أب من عام 2019.
وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن اللجان الطبية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح استقبلت 65677 مراجع خلال شهر أب في جميع المحافظات ماعدا محافظتي الانبار ونينوى".

وأوضح ان "تلك اللجان تعمل ضمن قانون دائرة العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986 المعدل".

وأكد الجميلي أن "دوام في اللجان يبدأ من الرابعة عصرا إلى الثامنة مساءا لاستقبال المراجعين وهو وقت الدوام الرسمي لها وتضم اللجان أطباء اختصاص وفاحصي بصر وإداريين وجميع الملاكات المطلوبة لإصدار التقرير الطبي من اجل تسهيل مهمة المراجعين وانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة وذلك خدمة للصالح العام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 65 الف مراجع لفحص السياقة والتعيين وحمل السلاح في اب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا