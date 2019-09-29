65 الف مراجع لفحص السياقة والتعيين وحمل السلاح في اب

وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن اللجان الطبية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح استقبلت 65677 مراجع خلال شهر أب في جميع المحافظات ماعدا محافظتي الانبار ونينوى".وأوضح ان "تلك اللجان تعمل ضمن قانون دائرة العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986 المعدل".

وأكد الجميلي أن "دوام في اللجان يبدأ من الرابعة عصرا إلى الثامنة مساءا لاستقبال المراجعين وهو وقت الدوام الرسمي لها وتضم اللجان أطباء اختصاص وفاحصي بصر وإداريين وجميع الملاكات المطلوبة لإصدار التقرير الطبي من اجل تسهيل مهمة المراجعين وانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة وذلك خدمة للصالح العام".