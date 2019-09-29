البرلمان يصوت قريبا على 70 سفيرا للعراق في الخارج

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﻗﺮب ﺣﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ 70 ﺳﻔﻴﺮﴽ ﻟﻠﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ والعالمية. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﻴﺮﻛﻮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻟ الصباح، ان "ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮاء المرشحين ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺮﺳﻞ اﻷﺳﻤﺎء المرشحة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻮزارة لمقابلتهم وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة". وتوقع ﻣﻴﺮوﻳﺲ "ﺣﺴﻢ ﻫﺬا الملف ﻓﻲ اﻻﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻔﺎﻳﺰ إن "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﻠﻤﺖ اﺳﻤﺎء ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم المقبلة". Advertisements اﺿﺎف اﻟﻔﺎﻳﺰ أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن أﺳﻤﺎء ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ المناصب وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة"، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن "ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻔﺮاء اﻟﺠﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﻮزارة واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ 70 ﺳﻔﻴﺮﴽ موزعين ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي بين الطرفين". اﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻴﺎر دوﺳﻜﻲ أن "ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮاء اﻟﺠﺪد، لمن ﻳﺠﺘﺎز المقابلة واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ". واﺿﺎف دوﺳﻜﻲ ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح" أن "اﻟﺴﻔﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ، ﺧﻀﻌﻮا ﻻﺧﺘﺒﺎرات وﺷﺮوط ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة وأﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة".



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