ضبط وكلاء إخراج في منفذ طريبيل يعملون دون تراخيص قانونية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن ضبط عدد من المتهمين في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مبينة عدم امتلاكهم تراخيص قانونية للعمل في المنفذ.

وقالت الدائرة، في حديثها عن عملية الضبط التي نفَّذها فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، والذي انتقل إلى المنفذ الحدودي، إنه "تم ضبط خمسة متهمين يمارسون العمل بصفة وكيل إخراج أو مساعد (مخلص) دون حصولهم على تراخيص قانونية للعمل"، موضحة في بيان تلقته الخليج 365، أن المتهمين يعملون على إنجاز معاملات تخليص البضائع لقاء مبالغ مالية.



وأكدت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).

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