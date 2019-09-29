بالصور.. ازالة تجاوزات في الجوادر

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اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن حملة كبيرة لازالة التجاوزات شرق العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في بلدية الصدر الاولى قامت بحملة ازالت خلالها التجاوزات ضمن شارع الجوادر احد ابرز شوارع مدينة الصدر وتحديداً واجهة القطاعات 18 و 23 و 24".
واضاف ان "الحملة استمرت يومين"، مشيرا الى انها "تضمنت ازالة عدد كبير من الاكشاك والمسقفات والبسطات وغيرها من التجاوزات التي كانت منصوبة وسط الشارع وتعيق حركة السير والمرور لتقوم الكوادر البلدية بحملة لإزالتها بعد إنذار اصحابها في وقت سابق ورفع مخلفات الإزالة وفتح الشارع المذكور".
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