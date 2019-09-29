2800 موكب ايراني في العراق

أعلن رئيس لجنة الاسكان والتغذية التابعة للجنة المركزية للاربعين، يوم السبت، ان 2800 موكب ايراني تقدم الخدمات وتستضيف زوار اربعين الامام الحسين عليه السلام في العراق.

وخلال اجتماع اصحاب المواكب المشاركة في زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام، في مرقد السيد عبدالعظيم الحسني في مدينة الري (جنوب طهران)، قال حسن بلارك ان "مسيرة الاربعين العظيمة، وحسب عبارة قائد الثورة الاسلامية، هي حركة عظيمة للغاية في إطار الحضارة الاسلامية الحديثة، وتتطلب جهدا كبيرا".

وأضاف ان "اللجنة المركزية للاربعين تتوقع ان يصل عدد الزوار الايرانيين المشاركين في مسيرات زيارة الاربعين الى ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر"، مشيرا الى انه "تم تشكيل 13 لجنة فرعية تتضمن خدمات النقل والامن والإسعاف والتغذية والمفقودين وغيرها، لتقديم الخدمات للزوار".

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وتابع بلارك "في العام الماضي كان لدينا 2080 موكبا، وفي هذا العام أوصلنا هذا العدد الى 2800 موكب، كما زدنا معدل حجم طبخ الغذاء للموكب الواحد من 1100 شخص الى 3300 شخص، فضلا عن زيادة الكمية والنوعية".

واشار الى النواقص التي حصلت في السنوات الماضية، موضحا "اننا اتخذنا اجراءات لرفع النواقص السابقة، وقد تم الايعاز بنقل شحنات على 6 آلاف شاحنة الى العراق".