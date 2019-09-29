نشاط مكثف لوفد الإمارات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال كلمته بالأمم المتحدة

كثف وفد الإمارات إلى الأمم المتحدة برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نشاطه الدبلوماسي على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة المنعقدة حاليا في نيويورك.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات وتركمانستان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياسية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي عقد بحضور لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

يأتي ذلك فيما اختتمت الإمارات اليوم السادس من مشاركتها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين بالأمم المتحدة والوفود الرسمية لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية الرئيسية.

وشملت الارتباطات الرئيسية التي شارك بها أفراد وفد الإمارات الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وحضره الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إضافة إلى اجتماع ثنائي مع يلديز بولاك بيجل وزيرة خارجية سورينام حضره أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

كما عقد الدكتور قرقاش اجتماعا مع جان شاريه نائب رئيس وزراء كندا السابق رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السابق حضره عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

كما حضر فعالية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 والتغطية الصحية الشاملة، حضرته حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

Advertisements

وافتتح الدكتور قرقاش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي ترأسته الإمارات هذا العام، حيث ناقشت الدول الأعضاء عددا من الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب التحديات المعاصرة التي تواجه العالم الإسلامي.

وأكد حرص الإمارات على مواصلة الحوار البناء مع الدول الأعضاء لوضع برامج تعاونية تعزز مصالح أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

كما شارك في اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى حول السودان لبحث الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في السودان.

والتقى الدكتور قرقاش نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في السودان.

وأكدا الالتزام المشترك بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في السودان.

على صعيد آخر، اجتمع أحمد الصايغ مع يلديز بولاك بيجل وزيرة خارجية سورينام، ووقعا اتفاقية بشأن ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى الصايغ وزير الدولة للشؤون الخارجية في أنجولا تيتي أنطونيو، ودينيس موزس وزير خارجية ترينيداد وتوباجو ودامدين تسوجتباتار وزير خارجية منغوليا ورالف ريجنيانو وزير خارجية جمهورية فانواتو.

وفي إطار اللقاءات والاجتماعات أيضا، عقد عمر العلماء اجتماعا ثنائيا مع جان شاريه نائب رئيس وزراء كندا السابق رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السابق، الذي رافقه وفد من رجال الأعمال والمسؤولين الدبلوماسيين.

واستعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام السياسي والاقتصادي المشترك.

من جهتها، ألقت حصة بنت عيسى بوحميد كلمة في فعالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 والتغطية الصحية الشاملة لمناقشة كيفية إحراز تقدم في تحسين صحة الملايين من الناس عن طريق زيادة العمر المتوقع، والحد من نسبة الوفيات بين صفوف الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية الرئيسية.