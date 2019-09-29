شكرا لقرائتكم الإرياني: لا لقاءات بين وفد حكومي يمني وحوثيين بمسقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وجود أي لقاءات بين وفد من الحكومة اليمنية يزور مسقط منذ السبت، وبين وفد من ميليشيات الحوثي.

وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر، الأحد: "لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة العمانية مسقط".

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كما أوضح أن اللقاءات التي تتم بين الحكومة وميليشيات الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وآخرها مشاورات السويد، معتبراً أن مثل "تلك الأكاذيب اصطياد في الماء العكر، ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة اليمنية الثابت في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية".

يذكر أن وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، كان حمّل الأحد، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسؤولية تفاقم الأوضاع في اليمن إلى الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات قامت بتدمير كل شيء جميل في اليمن، واستطاعت في بضع سنوات أن تهدم حلم جميع اليمنيين بالحرية والمواطنة.

كما حمل مجلس الأمن مسؤولية إلزام الميليشيات الحوثية الانسحاب من الحديدة، مؤكداً أن الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاقات الأممية، لا سيما اتفاق ستوكهولم.