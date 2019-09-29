نديم الجميل شدد على وحدة الصف القواتي الكتائبي: سننتصر سويا على كل من يحاول وضع اليد على البلاد

شدد النائب نديم الجميّل على وحدة الصف القواتي الكتائبي، مؤكدا أن أيادي هذين الحزبين ستظل مشبوكة لترسيخ العلاقة التي تعتبر استمرار للجبهة ال​لبنان​ية الحقيقية التاريخية التي حافظت على لبنان في الـ ٧٥، وفي ​14 آذار​ وفي النضال الطلابي وفي ​الانتخابات النيابية​ جازما "أننا سننتصر سويا على كل من يحاول وضع اليد على البلاد".

ودعا الجميّل في اختتام دورة الرئيس ​بشير الجميل​ الـ ١٢ في الميني فوتبول على ملاعب ​بلدية بيروت​ نظمها حزب القوات، المسؤولين إلى الاعتراف بأخطائهم لأن البلد على شفير الهاوية وهم يتله‍ون بأمور تافهة، موضحا "أننا نمر بظروف دقيقة تتطلب الكثير من الانتباه إلا أن ايماننا بوطننا كبير وسنسعى دائما وأبدا للحفاظ عليه يدا بيد كتائب وقوات لبنانية".