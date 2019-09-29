النشرة: اعادة فتح طريق بعلبك الدولية من قبل القوى الامنية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "اعادة فتح ​طريق بعلبك الدولية​ من قبل ​القوى الامنية​ بعد قطعها لبعض الوقت من قبل عدد من المحتجين احتجاجا على تردي الوضع المعيشي".

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