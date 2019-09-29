هاشم: المسؤولية الوطنية تتطلب الإسراع بوضع خطة وطنية إنقاذية

اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم ان "دقة المرحلة والظروف الضاغطة على وطننا اقتصاديا وماليا تتطلب تضافر وتكامل جهود القوى السياسية بكل انتماءاتها لان الواقع المتردي الذي يعانيه اللبنانيون لا يستثني احد"، معتبرا ان "المسؤولية الوطنية تتطلب الإسراع بوضع خطة وطنية إنقاذية انطلاقا مما تم التفاهم عليه في لقاءات بعبدا الاقتصادية".
وفي كلمة له خلال رعايته حفل اختتام الأنشطة الرياضية الذي اقامته بلدية الخيام، شدد هاشم على انه "رغم كل التحديات وخطورة الأوضاع ان تجاوز الأزمة الراهنة ليس مستحيلا".
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