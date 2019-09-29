هاشم: المسؤولية الوطنية تتطلب الإسراع بوضع خطة وطنية إنقاذية

اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ​قاسم هاشم​ ان "دقة المرحلة والظروف الضاغطة على وطننا اقتصاديا وماليا تتطلب تضافر وتكامل جهود القوى السياسية بكل انتماءاتها لان الواقع المتردي الذي يعانيه ​اللبنانيون​ لا يستثني احد"، معتبرا ان "المسؤولية الوطنية تتطلب الإسراع بوضع خطة وطنية إنقاذية انطلاقا مما تم التفاهم عليه في لقاءات ​بعبدا​ الاقتصادية".

وفي كلمة له خلال رعايته حفل اختتام الأنشطة الرياضية الذي اقامته ​بلدية الخيام​، شدد هاشم على انه "رغم كل التحديات وخطورة الأوضاع ان تجاوز الأزمة الراهنة ليس مستحيلا".