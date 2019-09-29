ارتفاع محصلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اندونيسيا إلى ثلاثين قتيلا

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في ​إندونيسيا​ ارتفاع محصلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الخميس جزر مولوكو في شرق البلاد، إلى ثلاثين قتيلا. وأشار الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث أغوس ويبوبو الى ان ثلاثين شخصا قتلوا و156 جرحوا، موضحا أن بين الضحايا الذين سقط معظمهم في انهيار مبان، ثلاثة أطفال. وكانت المحصلة السابقة تتحدث عن مقتل 19 شخصا.

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