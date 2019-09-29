مجتهد: بن سلمان ردد أكثر من مرة رغبته في إبعاد عبدالعزيز الفغم

علق المغرد السعودي "​مجتهد​" على مقتل الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اللواء عبدالعزيز الفغم، كاشفا أن "الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق، وولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي ​آل سعود​ عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا ودد أكثر من مرة رغبته في إبعاده".

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