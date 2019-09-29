الشرطة السعودية: مقتل حارس الملك سلمان بعد إطلاق نار عليه من قبل صديقه

نشرت وكالة ​الانباء​ ​السعودية​ "واس" ​تفاصيل​ مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز ​اللواء​ الركن عبدالعزيز الفغم.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة بأنه مساء السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور ​النقاش​ بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

واضاف أنه عند محاصرة الجهات الأمنية الموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها ب​إطلاق النار​ رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي: مقتل الجاني على يد ​قوات الأمن​، مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب اطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. اشارة الى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.