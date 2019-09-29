علاء مبارك ينشر صورا لأبيه وشيراك

دبي - بواسطة محمد فارس © CP/JS/DY جاك شيراك وحسني مباركعلاء مبارك ينشر صورا لأبيه وشيراك

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مجموعة صور تظهر والده مع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الراحل مؤخرا.

وأرفق علاء الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" بتعليق قال فيه: "جاك شيراك كان رجل دولة وصاحب شعبية كبيرة".

وأضاف: "فرنسا ستقيم يوم حداد على رجل فرنسي عظيم ورجل دولة كبير، الرئيس الأسبق جاك شيراك".

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وختم علاء بتوجيه تعازيه "القلبية والخالصة لعائلة الفقيد وأصدقائه"، وكتب... "فلترقد روحه بسلام".

وتوفي شيراك عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد أن انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، قبل أن تنتهي رئاسته في 17 مايو 2007.

المصدر: "تويتر"