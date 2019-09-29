كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة الصومالية: لا نحتاج إلى دعوة جوفاء للسلام من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر زعيم المعارضة الصومالية عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي، رفض فيه بيان صادر عن حكومة قطر يدعو إلى السلام والمصالحة في الصومال.

في مقال نشر على صفحته على فيسبوك ، أدان ورسم قطر لتمكينها حكومة الرئيس محمد عبد الله فارماجو من "إسكات المعارضة وتقويض" الدول الإقليمية الصومالية.

"لا نحتاج إلى دعوة جوفاء للسلام من قطر، ما نحتاج إليه هو أن توقف تمويل فاراجو ، وهي أموال تستخدم بدورها لتدمير دول المنطقة ، وإسكات المعارضة ورشوة المؤسسات الدستورية التي كانت ستحمل الحكومة المسؤولية ، "قال رفض زعيم المعارضة الصومالية عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي بيانًا صادرًا عن حكومة قطر يدعو إلى السلام والمصالحة في الصومال.

في مقال نشر على صفحته على فيسبوك ، أدان ورسام قطر لتمكينها حكومة الرئيس محمد عبد الله فارماجو من "إسكات المعارضة وتقويض" الدول الإقليمية الصومالية.

"لا نحتاج إلى دعوة جوفاء للسلام من قطر ، ما نحتاج إليه هو أن توقف تمويل فاراجو ، وهي أموال تستخدم بدورها لتدمير دول المنطقة ، وإسكات المعارضة ورشوة المؤسسات الدستورية التي كانت ستحمل الحكومة المسؤولية ، "قال ورسم.

كما اتهم قطر بالتأثير في تقرير حديث عن حقوق الإنسان بشأن الصومال لضمان أن الحكومة الفيدرالية الحالية يتم إلقاء الضوء عليها بشكل إيجابي.

مولت قطر تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في الصومال من أجل تقديم صورة إيجابية لإدارة فيلا الصومال. الشيء الوحيد الذي نحتاجه من قطر هو وقف التدفق النقدي الفاسد في البلاد ".

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وجاءت تصريحاته في أعقاب بيان أصدرته قطر مؤخرًا يحث جميع الأطراف في الصومال على العمل سويًا من أجل السلام ، وفي الوقت نفسه يدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم للبلاد.

انتقد ورسم في الماضي نفوذ الحكومة القطرية في الصومال وادعاءات التعاون مع الجماعات المسلحة ، متهماً الدولة الخليجية بدوافع "شريرة"..

كما اتهم قطر بالتأثير في تقرير حديث عن حقوق الإنسان بشأن الصومال لضمان أن الحكومة الفيدرالية الحالية يتم إلقاء الضوء عليها بشكل إيجابي.

مولت قطر تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في الصومال من أجل تقديم صورة إيجابية لإدارة فيلا الصومال. الشيء الوحيد الذي نحتاجه من قطر هو وقف التدفق النقدي الفاسد في البلاد ".

وجاءت تصريحاته في أعقاب بيان أصدرته قطر مؤخرًا يحث جميع الأطراف في الصومال على العمل سويًا من أجل السلام ، وفي الوقت نفسه يدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم للبلاد.

انتقد ورسم في الماضي نفوذ الحكومة القطرية في الصومال وادعاءات التعاون مع الجماعات المسلحة ، متهماً الدولة الخليجية بدوافع "شريرة".