كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طعن 5 أشخاص في ولاية ماريلاند الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع شبكة "إن بي سي نيوز".، أن متحدثة باسم الشرطة الأمريكية أعلنت مقتل رجل طعن 5 أشخاص، السبت، في مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور، حسبما

وقالت المتحدثة، جينيفر بيتش، إن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ماريلاند، ليست خطيرة.

وأضافت أن الرجل هاجم 5 أشخاص، 4 منهم كانوا خارج متجر للخمور، بسكين.

وتابعت: "كان مسلحًا بسكين، وأجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم".

وأوضحت في وقت لاحق أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أكثر من ضابط فتح النار عليه، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق.

وأشارت إلى أن أحد العاملين في مجال الخدمات الطبية الطارئة تصادف وجوده في مركز التسوق، فساعد الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى.

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ولفت موق إن بي سي نيوز إلى تورط المشتبه به في حادث وقع صباح يوم السبت مع شرطة إدارة النقل في ماريلاند.

وقالت الشرطية إن المشتبه فيه "كان يهدد الناس، ويطالبهم بالمال ... ثم طعن البعض".

وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن هوية المشتبه به.

وفي سياق متصل اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلًا طعن 6 أشخاص جنوبي ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وأضافت قناة "سي إن إن" أن المنفذ ارتكب جرائمه في مناطق متفرقة، قبل أن تعثر الشرطة على سيارته متوقفة أمام متجر.

وكانت شرطة ولاية كاليفورنيا قد تلقت بلاغًا بسرقة شقة عصر أمس الأربعاء، وبعد 20 دقيقة تلقت بلاغًا آخر بسرقة مخبز، وتبين أن مرتكب الواقعتين شخص واحد، فبعد سرقة الشقة الخالية قاد سيارته إلى المخبز وسرق منه مبلغًا من المال، ثم عاد مرة أخرى إلى الشقة ليجد قاطنيها قد أبلغا الشرطة، وبعد مشادة سريعة سدد إليهما طعنات أودت بحياتهما.

وبعد ساعتين تلقت الشرطة بلاغًا بسرقة شركة تأمين، حيث طعن المنفذ موظفة بالشركة حاولت التصدي له، وبعدها بوقت قصير تلقت الشرطة بلاغًا عن طعن رجل رابع لكنهما أصيبا بجروح قطعية فقط ولم يلقيا حتفهما.