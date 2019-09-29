كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في انفجار بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون إسرائيليون إنهم ألقوا القبض على النشطاء الفلسطينيين المسؤولين عن تفجير في الضفة الغربية أسفر عن مقتل فتاة مراهقة الشهر الماضي.

ذكر جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يوم السبت أن المشتبه بهم هم ثلاثة أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعيشون في منطقة رام الله. وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.

أسفر الهجوم الذي وقع في 23 أغسطس عن مقتل رينا شنرب البالغة من العمر 17 عامًا وإصابة والدها وشقيقها بالقرب من مستوطنة دوليف، شمال غرب القدس.

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كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في حيرة من هذه القضية لأنها تضمنت عبوة ناسفة مخبأة، وهو نادرًا ما يستخدمه النشطاء الفلسطينيون في الضفة الغربية.

تقول شين بيت إن المشتبه بهم تم اعتقالهم مؤخرًا في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش وأنهم كانوا يخططون لهجمات أخرى. واضاف انه تم اكتشاف قنبلة اضافية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في نهاية اغسطس اعتقال عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم في إطار هذه القضية، من دون أن يعطي تفاصيل إضافيّة.