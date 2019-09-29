كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس بلدية إسطنبول يتعرض لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لمحاولة اغتيال فاشلة، في مكتبه بحي الفاتح.

صحيفة البيان الإماراتية، قالت إن حراس رئيس البلدية، أفشلوا محاولة الاغتيال، التي نفذها شاب تركي.

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وبحسب الصحيفة فإن مصادر، أوضحت أن الحراس الشخصيون لرئيس البلدية تمكنوا من منع شاب يدعى إبراهيم أي، 27 عامًا، من اقتحام مكتب رئيس البلدية في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، لافتة إلى أن الشاب حاول الدخول لمكتب رئيس البلدية من الشرفة، حاملاً معه شفرة حلاقة إلا أن حراس الأمن اكتشفوا الأمر.

وواصلت الصحيفة، أنه عقب منعه، أخرج الشاب شفرة حلاقة، مهدداً بإلحاق الضرر بنفسه، لكن عناصر الأمن سيطروا على الموقف.

أوغلو فاز بالمنصب في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، التي جرت يوم 31 مارس الماضي، على حساب يلدريم، وكان بمثابة صفعة قوية على وجه نظام أردوغان.