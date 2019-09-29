وفاة طفلة بعد إصابتها بتورم.. تعرضت للتعذيب من قبل جدتها

توفيت الطفلة جنى محمد سمير أمس السبت، بمستشفى المنصورة الدولي بشمالي مصر، بعد تعرضها للتعذيب من قبل جدتها.

وكشف وزارة الصحة المصرية، أن الطفلة جنى البالغة من العمر 5 أعوام، توفيت فجر اليوم، متأثرة بإصاباتها الشديدة، التي أدت لتوقف عضلة قلبها وبتر ساقها اليسرى. مضيفة، أن الطفلة أجريت لها عملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، الأربعاء الماضي، نتيجة إصابتها بتورم نتيجة تعرضها للتعذيب، وبقائها دون علاج لفترة طويلة.

وكانت قصة جنى قد أثارت غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت حديث وسائل الإعلام بعد الكشف عن تعذيب جدتها لها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها بسبب تبول لا إرادي كانت تعاني منه الطفلة، ما أدى لإجراء عملية جراحية يوم الأربعاء الماضي، بُترت خلالها إحدى ساقيهابسبب إصابتها بكسر وتركها لمدة طويلة دون علاج .