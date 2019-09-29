مبابي: تعرضت للإهانة من نيمار في غرفة الملابس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن كواليس ما دار بينه وبين زميله البرازيلي، نيمار دا سيلفا، في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على بوردو بهدف يتيم في الدوري الفرنسي.

وذكر مبابي عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية "لا يوجد سبب لتتغير علاقتي مع نيمار، أؤكد دائما أنها قائمة على الأمانة والإعجاب، ولا أميل لتنقية الكلام معه، عندما يحدث سوء تفاهم بيننا، نتحدث سويا".

وأضاف اللاعب الشاب ضاحكا "لقد سألني نيمار في غرفة الملابس لماذا لم أمرر الكرة له في مباراة بوردو، وأهانني نسبيا".

وبسؤاله هل الأمور تكون أسهل لبي إس جي بتواجد نيمار ومبابي في الملعب، رد كيليان "السؤال متروك للآخرين، أعتقد أننا نصنع الفارق".

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كما نشر مبابي اعتذارا ضمنيا عبر حسابه على تويتر يقول فيه لنيمار "لقد عدنا أخي، كان يجب علي أن أصنع لك هدفا آخر".

ولفت مبابي في سياق متصل "كان لدي إصرار شديد بمجرد مشاركتي بديلا بالشوط الثاني على مساعدة فريقي لتحقيق الفوز في هذه المباراة المغلقة".

وأكد "أشعر بأنني في حالة جيدة، لقد ابتعدت 5 أسابيع عن الملاعب، إنها فترة طويلة، وكنت أسأل نفسي كثيرا كيف تسببت في إصابتي بهذا الشكل، وحزنت للغاية لخسارة الفريق في مباراتين بالدوري".

وأتم كيليان مبابي "كلما أسأل نفسي ولا أجد إجابة، كنت أتألم كثيرا، وتأثرت أيضا بتراجع نتائج الفريق، وصممت على العودة في أقرب فرصة ممكنة، ولكن دون تسرع".