جديدة المكر: إخلاء مبنى إثر حريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخلت طواقم الإطفاء والإنقاذ مبنى في جديدة المكر إثر حريق، الليلة الماضية. وأفاد المتحدث باسم "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن 3 طواقم إطفاء وإنقاذ أخمدت حريقا شبّ في محل لغسيل السيارات تحت طابقين سكنيين في جديدة المكر. وأكد أن الطواقم أخرجت الدخان الكثيف المنبعث من المكان، وتم التأكد من عدم وجود عالقين في المبنى، وأجلت سكان الطابقين السكنيين. يذكر أن خبراء الحرائق والشرطة فتحوا تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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