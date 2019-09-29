زيدان: كنا نستحق الفوز في الديربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بأداء فريقه في مباراة الديربي أمام جاره اللدود، أتلتيكو مدريد، التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق الفوز.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية "أتفق مع تصريحات راموس، فنحن نستحق أكثر من نقطة في المباراة، وعلي أن أهنئ اللاعبين، ارتكبنا أخطاءً في الهجوم، لكننا نرغب في التطور والتحسن".

وعن موقف هازارد، أجاب "هو لا يفتقر للكثير، وعلينا أن نكون معه، فهو قام بعمل جيد لكننا لم نحصل على الكثير من الفرص، ويجب تسليط الضوء على عمل الجميع، ونحن أقوياء، وهازارد سيستعيد مستواه".

وأضاف "229 دقيقة بدون استقبال أهداف؟ هو أمر مهم للغاية، وإذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة والصلابة، مع التطور الهجومي أعتقد أننا سنقدم أمور جيدة، لكن علينا مواصلة السير في هذا الطريق".

وتابع مدرب الريال "حدة أكثر مما كان عليه الفريق أمام باريس؟ ليست فقط الحدة، ونعلم أنها أمر مهم، لكن قبل كل شيء قوتنا، ورأينا الفريق قوي للغاية لأننا لم نسمح للخصم بخلق الفرص، ونحن سُعداء".

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وحول أداء بنزيمة، علق "لقد أرسل تسديدة رأسية قوية لكن الحارس تصدى لها، وما يزعجني كثيرًا هو أن مجهود اللاعبين اليوم يستحق أكثر من نقطة، لكن علينا أن نخلق المزيد من الفرص في الهجوم".

وأردف زيدان "الرهان على فالفيردي؟ نحن نلعب خارج أرضنا، وكانت مباراة قوية للغاية، وفالفيردي لعب بشكل جيد".

واستكمل "حين تكون النتيجة (0-0) مع اللاعبين الموجودين لدينا، يمكننا المخاطرة أكثر، ونريد أن نفعل أكثر وسوف نفعل ذلك، فهناك صراع بين فرق المقدمة، وعلينا التفكير في المباراة التالية".

وواصل مدرب ريال مدريد "بيل؟ هو وكل اللاعبين كانوا في حالة جيدة جدًا كفريق واحد، لكنه قبل كل شيء يساعدنا في الجانب الدفاعي، والفريق يظهر بشكل أفضل حين يدافع الجميع".

واختتم "لو كنا هاجمنا بشكل أكثر قليلًا، لكنا حققنا الانتصار، وعلينا أن نكون سُعداء بالمباراة".