عرابة: اللجنة الشعبية تقرّ برنامج إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت اللجنة الشعبية في عرابة اجتماع لها لبحث برنامج إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، بحضور ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في المدينة، أمس السبت.

افتتح الاجتماع وأداره الرئيس السابق للجنة الشعبية في عرابة، الشيخ مجدي خطيب، الذي قدم تلخيصا لعمل اللجنة الشعبية، ومقترحات حول برنامج إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى.

وفي نهاية الاجتماع، تم إقرار تنظيم مسيرة مشاعل محلية، يوم الإثنين المقبل، الساعة السابعة مساء، من أمام المسجد القديم لتطوف شوارع المدينة وصولا إلى النصب التذكاري.

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كما جرى إقرار تخصيص الحصة الأولى في المدارس الثانوية من يوم الثلاثاء صباحا للحديث عن هبة القدس والأقصى، التزاما بقرارات لجنة المتابعة في هذا الصدد، بمشاركة الأحزاب وناشطين سياسيين، والقيام بوضع الأكاليل على أضرحة الشهداء، الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء.

هذا، وناشدت اللجنة الشعبية الأهل في عرابة بالمشاركة الفاعلة والواسعة في المظاهرة المركزية التي أقرتها لجنة المتابعة إحياءً للذكرى الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء المقبل في كفر كنا.